Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 34%
Exness-Real29
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 427
盈利交易:
563 (39.45%)
亏损交易:
864 (60.55%)
最好交易:
123.79 USD
最差交易:
-212.66 USD
毛利:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
毛利亏损:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
最大连续赢利:
17 (222.64 USD)
最大连续盈利:
324.19 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
49.68%
最大入金加载:
24.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
107
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.86
长期交易:
346 (24.25%)
短期交易:
1 081 (75.75%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
18.34 USD
平均损失:
-10.77 USD
最大连续失误:
20 (-299.55 USD)
最大连续亏损:
-800.32 USD (12)
每月增长:
-33.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
180.86 USD
最大值:
1 179.05 USD (40.96%)
相对跌幅:
结余:
76.44% (1 179.05 USD)
净值:
52.48% (539.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1416
BTCUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 940
BTCUSD 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 659K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +123.79 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +222.64 USD
最大连续亏损: -299.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
没有评论
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Goldxauussd2025
每月40 USD
34%
0
0
USD
913
USD
11
0%
1 427
39%
50%
1.10
0.71
USD
76%
1:400
