- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 427
盈利交易:
563 (39.45%)
亏损交易:
864 (60.55%)
最好交易:
123.79 USD
最差交易:
-212.66 USD
毛利:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
毛利亏损:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
最大连续赢利:
17 (222.64 USD)
最大连续盈利:
324.19 USD (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
49.68%
最大入金加载:
24.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
107
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.86
长期交易:
346 (24.25%)
短期交易:
1 081 (75.75%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
18.34 USD
平均损失:
-10.77 USD
最大连续失误:
20 (-299.55 USD)
最大连续亏损:
-800.32 USD (12)
每月增长:
-33.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
180.86 USD
最大值:
1 179.05 USD (40.96%)
相对跌幅:
结余:
76.44% (1 179.05 USD)
净值:
52.48% (539.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1416
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|940
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
34%
0
0
USD
USD
913
USD
USD
11
0%
1 427
39%
50%
1.10
0.71
USD
USD
76%
1:400