- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 429
Negociações com lucro:
563 (39.39%)
Negociações com perda:
866 (60.60%)
Melhor negociação:
123.79 USD
Pior negociação:
-212.66 USD
Lucro bruto:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Perda bruta:
-9 323.09 USD (6 822 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (222.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
324.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
49.68%
Depósito máximo carregado:
24.25%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
348 (24.35%)
Negociações curtas:
1 081 (75.65%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
18.34 USD
Perda média:
-10.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-299.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-800.32 USD (12)
Crescimento mensal:
-34.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.86 USD
Máximo:
1 179.05 USD (40.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.44% (1 179.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.48% (539.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1418
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|923
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-113K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +123.79 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +222.64 USD
Máxima perda consecutiva: -299.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
896
USD
USD
11
0%
1 429
39%
50%
1.10
0.70
USD
USD
76%
1:400