SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Goldxauussd2025
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
Exness-Real29
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 429
Negociações com lucro:
563 (39.39%)
Negociações com perda:
866 (60.60%)
Melhor negociação:
123.79 USD
Pior negociação:
-212.66 USD
Lucro bruto:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Perda bruta:
-9 323.09 USD (6 822 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (222.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
324.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
49.68%
Depósito máximo carregado:
24.25%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
105
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.85
Negociações longas:
348 (24.35%)
Negociações curtas:
1 081 (75.65%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
18.34 USD
Perda média:
-10.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-299.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-800.32 USD (12)
Crescimento mensal:
-34.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.86 USD
Máximo:
1 179.05 USD (40.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.44% (1 179.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.48% (539.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1418
BTCUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 923
BTCUSD 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -113K
BTCUSD 659K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +123.79 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +222.64 USD
Máxima perda consecutiva: -299.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Goldxauussd2025
40 USD por mês
32%
0
0
USD
896
USD
11
0%
1 429
39%
50%
1.10
0.70
USD
76%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.