- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 434
Gewinntrades:
568 (39.60%)
Verlusttrades:
866 (60.39%)
Bester Trade:
123.79 USD
Schlechtester Trade:
-212.66 USD
Bruttoprofit:
10 411.70 USD (7 456 703 pips)
Bruttoverlust:
-9 323.09 USD (6 822 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (222.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
324.19 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
49.68%
Max deposit load:
24.25%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.92
Long-Positionen:
353 (24.62%)
Short-Positionen:
1 081 (75.38%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-299.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-800.32 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-28.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.86 USD
Maximaler:
1 179.05 USD (40.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.44% (1 179.05 USD)
Kapital:
52.48% (539.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1423
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-24K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
40 USD pro Monat
45%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
11
0%
1 434
39%
50%
1.11
0.76
USD
USD
76%
1:400