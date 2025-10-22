SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Goldxauussd2025
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
Exness-Real29
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 434
Gewinntrades:
568 (39.60%)
Verlusttrades:
866 (60.39%)
Bester Trade:
123.79 USD
Schlechtester Trade:
-212.66 USD
Bruttoprofit:
10 411.70 USD (7 456 703 pips)
Bruttoverlust:
-9 323.09 USD (6 822 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (222.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
324.19 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
49.68%
Max deposit load:
24.25%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.92
Long-Positionen:
353 (24.62%)
Short-Positionen:
1 081 (75.38%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-299.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-800.32 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-28.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.86 USD
Maximaler:
1 179.05 USD (40.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.44% (1 179.05 USD)
Kapital:
52.48% (539.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1423
BTCUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
BTCUSD 659K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +123.79 USD
Schlechtester Trade: -213 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -299.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
