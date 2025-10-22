- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 064
Profit Trade:
416 (39.09%)
Loss Trade:
648 (60.90%)
Best Trade:
123.79 USD
Worst Trade:
-144.00 USD
Profitto lordo:
8 216.78 USD (4 911 744 pips)
Perdita lorda:
-6 799.13 USD (4 922 400 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (222.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.19 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
41.50%
Massimo carico di deposito:
15.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
210
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
261 (24.53%)
Short Trade:
803 (75.47%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
19.75 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-299.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.55 USD (20)
Crescita mensile:
26.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.86 USD
Massimale:
554.97 USD (26.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.54% (554.97 USD)
Per equità:
23.15% (265.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1057
|BTCUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|163K
|BTCUSD
|-174K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.79 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +222.64 USD
Massima perdita consecutiva: -299.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
137%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
7
0%
1 064
39%
42%
1.20
1.33
USD
USD
34%
1:400