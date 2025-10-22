SegnaliSezioni
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 137%
Exness-Real29
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 064
Profit Trade:
416 (39.09%)
Loss Trade:
648 (60.90%)
Best Trade:
123.79 USD
Worst Trade:
-144.00 USD
Profitto lordo:
8 216.78 USD (4 911 744 pips)
Perdita lorda:
-6 799.13 USD (4 922 400 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (222.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.19 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
41.50%
Massimo carico di deposito:
15.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
210
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
261 (24.53%)
Short Trade:
803 (75.47%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
19.75 USD
Perdita media:
-10.49 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-299.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.55 USD (20)
Crescita mensile:
26.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.86 USD
Massimale:
554.97 USD (26.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.54% (554.97 USD)
Per equità:
23.15% (265.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1057
BTCUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 163K
BTCUSD -174K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.79 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +222.64 USD
Massima perdita consecutiva: -299.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Non ci sono recensioni
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 12:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 16:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.