Total de Trades:
1 427
Transacciones Rentables:
563 (39.45%)
Transacciones Irrentables:
864 (60.55%)
Mejor transacción:
123.79 USD
Peor transacción:
-212.66 USD
Beneficio Bruto:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (222.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
324.19 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
49.68%
Carga máxima del depósito:
24.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
346 (24.25%)
Transacciones Cortas:
1 081 (75.75%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
18.34 USD
Pérdidas medias:
-10.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-299.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-800.32 USD (12)
Crecimiento al mes:
-33.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.86 USD
Máxima:
1 179.05 USD (40.96%)
Reducción relativa:
De balance:
76.44% (1 179.05 USD)
De fondos:
52.48% (539.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1416
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|940
|BTCUSD
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|659K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +123.79 USD
Peor transacción: -213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +222.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -299.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
34%
0
0
USD
USD
913
USD
USD
11
0%
1 427
39%
50%
1.10
0.71
USD
USD
76%
1:400