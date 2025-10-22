SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Goldxauussd2025
Nguyen Van Cuong

Goldxauussd2025

Nguyen Van Cuong
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 34%
Exness-Real29
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 427
Transacciones Rentables:
563 (39.45%)
Transacciones Irrentables:
864 (60.55%)
Mejor transacción:
123.79 USD
Peor transacción:
-212.66 USD
Beneficio Bruto:
10 322.87 USD (7 367 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 306.22 USD (6 805 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (222.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
324.19 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
49.68%
Carga máxima del depósito:
24.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
107
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
346 (24.25%)
Transacciones Cortas:
1 081 (75.75%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.71 USD
Beneficio medio:
18.34 USD
Pérdidas medias:
-10.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-299.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-800.32 USD (12)
Crecimiento al mes:
-33.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.86 USD
Máxima:
1 179.05 USD (40.96%)
Reducción relativa:
De balance:
76.44% (1 179.05 USD)
De fondos:
52.48% (539.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1416
BTCUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 940
BTCUSD 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 659K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +123.79 USD
Peor transacción: -213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +222.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -299.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.19 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Goldxauussd2025
40 USD al mes
34%
0
0
USD
913
USD
11
0%
1 427
39%
50%
1.10
0.71
USD
76%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.