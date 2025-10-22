- Büyüme
İşlemler:
1 102
Kârla kapanan işlemler:
453 (41.10%)
Zararla kapanan işlemler:
649 (58.89%)
En iyi işlem:
1 110.11 USD
En kötü işlem:
-1 390.91 USD
Brüt kâr:
130 630.67 USD (1 449 202 pips)
Brüt zarar:
-116 369.30 USD (1 046 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5 620.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 620.29 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.28%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
749 (67.97%)
Satış işlemleri:
353 (32.03%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
12.94 USD
Ortalama kâr:
288.37 USD
Ortalama zarar:
-179.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-14 793.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 793.20 USD (25)
Aylık büyüme:
187.23%
Yıllık tahmin:
2 271.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19 171.15 USD
Maksimum:
29 695.39 USD (204.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.98% (29 695.39 USD)
Varlığa göre:
0.81% (350.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|403K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
