SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 90%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 102
Kârla kapanan işlemler:
453 (41.10%)
Zararla kapanan işlemler:
649 (58.89%)
En iyi işlem:
1 110.11 USD
En kötü işlem:
-1 390.91 USD
Brüt kâr:
130 630.67 USD (1 449 202 pips)
Brüt zarar:
-116 369.30 USD (1 046 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5 620.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 620.29 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.28%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
749 (67.97%)
Satış işlemleri:
353 (32.03%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
12.94 USD
Ortalama kâr:
288.37 USD
Ortalama zarar:
-179.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-14 793.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 793.20 USD (25)
Aylık büyüme:
187.23%
Yıllık tahmin:
2 271.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19 171.15 USD
Maksimum:
29 695.39 USD (204.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.98% (29 695.39 USD)
Varlığa göre:
0.81% (350.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 403K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 110.11 USD
En kötü işlem: -1 391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +5 620.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 793.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vanilla Compound
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
43K
USD
32
0%
1 102
41%
100%
1.12
12.94
USD
72%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.