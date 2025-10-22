- 成长
交易:
1 665
盈利交易:
664 (39.87%)
亏损交易:
1 001 (60.12%)
最好交易:
1 110.11 USD
最差交易:
-1 390.91 USD
毛利:
249 289.35 USD (2 304 836 pips)
毛利亏损:
-223 747.84 USD (1 804 458 pips)
最大连续赢利:
20 (10 922.32 USD)
最大连续盈利:
10 983.63 USD (17)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
62.42%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
65
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.86
长期交易:
1 158 (69.55%)
短期交易:
507 (30.45%)
利润因子:
1.11
预期回报:
15.34 USD
平均利润:
375.44 USD
平均损失:
-223.52 USD
最大连续失误:
25 (-14 793.20 USD)
最大连续亏损:
-14 793.20 USD (25)
每月增长:
23.10%
年度预测:
280.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19 171.15 USD
最大值:
29 695.39 USD (204.45%)
相对跌幅:
结余:
71.98% (29 695.39 USD)
净值:
4.75% (1 645.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1665
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|500K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 110.11 USD
最差交易: -1 391 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +10 922.32 USD
最大连续亏损: -14 793.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
