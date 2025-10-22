- Прирост
Всего трейдов:
1 655
Прибыльных трейдов:
659 (39.81%)
Убыточных трейдов:
996 (60.18%)
Лучший трейд:
1 110.11 USD
Худший трейд:
-1 390.91 USD
Общая прибыль:
245 992.07 USD (2 280 787 pips)
Общий убыток:
-222 148.82 USD (1 793 236 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (10 922.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 983.63 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
61.41%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
1 150 (69.49%)
Коротких трейдов:
505 (30.51%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
14.41 USD
Средняя прибыль:
373.28 USD
Средний убыток:
-223.04 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-14 793.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 793.20 USD (25)
Прирост в месяц:
12.40%
Годовой прогноз:
150.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 171.15 USD
Максимальная:
29 695.39 USD (204.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.98% (29 695.39 USD)
По эквити:
4.75% (1 645.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1655
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|488K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 110.11 USD
Худший трейд: -1 391 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +10 922.32 USD
Макс. убыток в серии: -14 793.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
