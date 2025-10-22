СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 137%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 655
Прибыльных трейдов:
659 (39.81%)
Убыточных трейдов:
996 (60.18%)
Лучший трейд:
1 110.11 USD
Худший трейд:
-1 390.91 USD
Общая прибыль:
245 992.07 USD (2 280 787 pips)
Общий убыток:
-222 148.82 USD (1 793 236 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (10 922.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 983.63 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
61.41%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
77
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
1 150 (69.49%)
Коротких трейдов:
505 (30.51%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
14.41 USD
Средняя прибыль:
373.28 USD
Средний убыток:
-223.04 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-14 793.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 793.20 USD (25)
Прирост в месяц:
12.40%
Годовой прогноз:
150.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 171.15 USD
Максимальная:
29 695.39 USD (204.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.98% (29 695.39 USD)
По эквити:
4.75% (1 645.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1655
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 488K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 110.11 USD
Худший трейд: -1 391 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +10 922.32 USD
Макс. убыток в серии: -14 793.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vanilla Compound
30 USD в месяц
137%
0
0
USD
45K
USD
41
0%
1 655
39%
61%
1.10
14.41
USD
72%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.