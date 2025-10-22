SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 682
Gewinntrades:
671 (39.89%)
Verlusttrades:
1 011 (60.11%)
Bester Trade:
1 110.11 USD
Schlechtester Trade:
-1 390.91 USD
Bruttoprofit:
252 794.67 USD (2 330 014 pips)
Bruttoverlust:
-227 136.90 USD (1 828 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (10 922.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 983.63 USD (17)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
63.45%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
1 170 (69.56%)
Short-Positionen:
512 (30.44%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
15.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
376.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-224.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-14 793.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 793.20 USD (25)
Wachstum pro Monat :
12.56%
Jahresprognose:
152.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19 171.15 USD
Maximaler:
29 695.39 USD (204.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.98% (29 695.39 USD)
Kapital:
4.75% (1 645.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1682
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 502K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 110.11 USD
Schlechtester Trade: -1 391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 922.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14 793.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Vanilla Compound
30 USD pro Monat
146%
0
0
USD
47K
USD
42
0%
1 682
39%
63%
1.11
15.25
USD
72%
1:50
Kopieren

