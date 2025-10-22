SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 226
Profit Trade:
485 (39.55%)
Loss Trade:
741 (60.44%)
Best Trade:
1 110.11 USD
Worst Trade:
-1 390.91 USD
Profitto lordo:
148 828.77 USD (1 579 845 pips)
Perdita lorda:
-144 237.76 USD (1 242 990 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5 620.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 620.29 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
39.45%
Massimo carico di deposito:
8.35%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
845 (68.92%)
Short Trade:
381 (31.08%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
3.74 USD
Profitto medio:
306.86 USD
Perdita media:
-194.65 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-14 793.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 793.20 USD (25)
Crescita mensile:
45.87%
Previsione annuale:
556.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19 171.15 USD
Massimale:
29 695.39 USD (204.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.98% (29 695.39 USD)
Per equità:
4.75% (1 645.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1226
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 337K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 110.11 USD
Worst Trade: -1 391 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +5 620.29 USD
Massima perdita consecutiva: -14 793.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Vanilla Compound
30USD al mese
46%
0
0
USD
32K
USD
34
0%
1 226
39%
39%
1.03
3.74
USD
72%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.