- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 669
Negociações com lucro:
666 (39.90%)
Negociações com perda:
1 003 (60.10%)
Melhor negociação:
1 110.11 USD
Pior negociação:
-1 390.91 USD
Lucro bruto:
250 123.75 USD (2 310 836 pips)
Perda bruta:
-224 313.44 USD (1 808 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (10 922.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 983.63 USD (17)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
62.42%
Depósito máximo carregado:
10.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.87
Negociações longas:
1 162 (69.62%)
Negociações curtas:
507 (30.38%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
15.46 USD
Lucro médio:
375.56 USD
Perda média:
-223.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-14 793.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 793.20 USD (25)
Crescimento mensal:
25.42%
Previsão anual:
308.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 171.15 USD
Máximo:
29 695.39 USD (204.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.98% (29 695.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (1 645.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|502K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 110.11 USD
Pior negociação: -1 391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +10 922.32 USD
Máxima perda consecutiva: -14 793.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
