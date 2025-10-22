SinaisSeções
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 147%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 669
Negociações com lucro:
666 (39.90%)
Negociações com perda:
1 003 (60.10%)
Melhor negociação:
1 110.11 USD
Pior negociação:
-1 390.91 USD
Lucro bruto:
250 123.75 USD (2 310 836 pips)
Perda bruta:
-224 313.44 USD (1 808 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (10 922.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 983.63 USD (17)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
62.42%
Depósito máximo carregado:
10.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
71
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.87
Negociações longas:
1 162 (69.62%)
Negociações curtas:
507 (30.38%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
15.46 USD
Lucro médio:
375.56 USD
Perda média:
-223.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-14 793.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14 793.20 USD (25)
Crescimento mensal:
25.42%
Previsão anual:
308.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 171.15 USD
Máximo:
29 695.39 USD (204.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.98% (29 695.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.75% (1 645.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 502K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 110.11 USD
Pior negociação: -1 391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +10 922.32 USD
Máxima perda consecutiva: -14 793.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
