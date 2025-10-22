- 자본
- 축소
트레이드:
1 951
이익 거래:
757 (38.80%)
손실 거래:
1 194 (61.20%)
최고의 거래:
1 110.11 USD
최악의 거래:
-1 390.91 USD
총 수익:
296 496.14 USD (2 644 680 pips)
총 손실:
-282 422.95 USD (2 217 585 pips)
연속 최대 이익:
20 (10 922.32 USD)
연속 최대 이익:
10 983.63 USD (17)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
69.39%
최대 입금량:
11.46%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.47
롱(주식매수):
1 359 (69.66%)
숏(주식차입매도):
592 (30.34%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
7.21 USD
평균 이익:
391.67 USD
평균 손실:
-236.54 USD
연속 최대 손실:
25 (-14 793.20 USD)
연속 최대 손실:
-14 793.20 USD (25)
월별 성장률:
-5.22%
연간 예측:
-63.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19 171.15 USD
최대한의:
29 695.39 USD (204.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.98% (29 695.39 USD)
자본금별:
7.60% (2 866.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1951
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|427K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 110.11 USD
최악의 거래: -1 391 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +10 922.32 USD
연속 최대 손실: -14 793.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
83%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
45
0%
1 951
38%
69%
1.04
7.21
USD
USD
72%
1:50