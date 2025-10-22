시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 83%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 951
이익 거래:
757 (38.80%)
손실 거래:
1 194 (61.20%)
최고의 거래:
1 110.11 USD
최악의 거래:
-1 390.91 USD
총 수익:
296 496.14 USD (2 644 680 pips)
총 손실:
-282 422.95 USD (2 217 585 pips)
연속 최대 이익:
20 (10 922.32 USD)
연속 최대 이익:
10 983.63 USD (17)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
69.39%
최대 입금량:
11.46%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.47
롱(주식매수):
1 359 (69.66%)
숏(주식차입매도):
592 (30.34%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
7.21 USD
평균 이익:
391.67 USD
평균 손실:
-236.54 USD
연속 최대 손실:
25 (-14 793.20 USD)
연속 최대 손실:
-14 793.20 USD (25)
월별 성장률:
-5.22%
연간 예측:
-63.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19 171.15 USD
최대한의:
29 695.39 USD (204.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.98% (29 695.39 USD)
자본금별:
7.60% (2 866.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1951
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 427K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 110.11 USD
최악의 거래: -1 391 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +10 922.32 USD
연속 최대 손실: -14 793.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
198 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Vanilla Compound
월별 30 USD
83%
0
0
USD
34K
USD
45
0%
1 951
38%
69%
1.04
7.21
USD
72%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.