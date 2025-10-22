SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 147%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 669
Transacciones Rentables:
666 (39.90%)
Transacciones Irrentables:
1 003 (60.10%)
Mejor transacción:
1 110.11 USD
Peor transacción:
-1 390.91 USD
Beneficio Bruto:
250 123.75 USD (2 310 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-224 313.44 USD (1 808 458 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (10 922.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 983.63 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
62.42%
Carga máxima del depósito:
10.15%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
0.87
Transacciones Largas:
1 162 (69.62%)
Transacciones Cortas:
507 (30.38%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
15.46 USD
Beneficio medio:
375.56 USD
Pérdidas medias:
-223.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-14 793.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 793.20 USD (25)
Crecimiento al mes:
25.42%
Pronóstico anual:
308.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
19 171.15 USD
Máxima:
29 695.39 USD (204.45%)
Reducción relativa:
De balance:
71.98% (29 695.39 USD)
De fondos:
4.75% (1 645.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 502K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 110.11 USD
Peor transacción: -1 391 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 25
Beneficio máximo consecutivo: +10 922.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14 793.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Vanilla Compound
30 USD al mes
147%
0
0
USD
47K
USD
42
0%
1 669
39%
62%
1.11
15.46
USD
72%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.