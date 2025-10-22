- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 669
利益トレード:
666 (39.90%)
損失トレード:
1 003 (60.10%)
ベストトレード:
1 110.11 USD
最悪のトレード:
-1 390.91 USD
総利益:
250 123.75 USD (2 310 836 pips)
総損失:
-224 313.44 USD (1 808 458 pips)
最大連続の勝ち:
20 (10 922.32 USD)
最大連続利益:
10 983.63 USD (17)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
62.42%
最大入金額:
10.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
1 162 (69.62%)
短いトレード:
507 (30.38%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
15.46 USD
平均利益:
375.56 USD
平均損失:
-223.64 USD
最大連続の負け:
25 (-14 793.20 USD)
最大連続損失:
-14 793.20 USD (25)
月間成長:
25.42%
年間予想:
308.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 171.15 USD
最大の:
29 695.39 USD (204.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.98% (29 695.39 USD)
エクイティによる:
4.75% (1 645.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1669
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|502K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 110.11 USD
最悪のトレード: -1 391 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +10 922.32 USD
最大連続損失: -14 793.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
