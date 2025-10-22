シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Vanilla Compound
Riken Ardian

Vanilla Compound

Riken Ardian
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 147%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 669
利益トレード:
666 (39.90%)
損失トレード:
1 003 (60.10%)
ベストトレード:
1 110.11 USD
最悪のトレード:
-1 390.91 USD
総利益:
250 123.75 USD (2 310 836 pips)
総損失:
-224 313.44 USD (1 808 458 pips)
最大連続の勝ち:
20 (10 922.32 USD)
最大連続利益:
10 983.63 USD (17)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
62.42%
最大入金額:
10.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.87
長いトレード:
1 162 (69.62%)
短いトレード:
507 (30.38%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
15.46 USD
平均利益:
375.56 USD
平均損失:
-223.64 USD
最大連続の負け:
25 (-14 793.20 USD)
最大連続損失:
-14 793.20 USD (25)
月間成長:
25.42%
年間予想:
308.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19 171.15 USD
最大の:
29 695.39 USD (204.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.98% (29 695.39 USD)
エクイティによる:
4.75% (1 645.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1669
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 502K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 110.11 USD
最悪のトレード: -1 391 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +10 922.32 USD
最大連続損失: -14 793.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1

レビューなし
2025.12.19 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 19:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 18:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.34% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください