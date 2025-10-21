- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
247 (47.40%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (52.59%)
En iyi işlem:
1 686.80 USD
En kötü işlem:
-1 744.72 USD
Brüt kâr:
192 568.35 USD (882 442 pips)
Brüt zarar:
-147 676.83 USD (594 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9 402.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 838.71 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
347 (66.60%)
Satış işlemleri:
174 (33.40%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
86.16 USD
Ortalama kâr:
779.63 USD
Ortalama zarar:
-538.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-8 973.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 000.41 USD (14)
Aylık büyüme:
105.78%
Yıllık tahmin:
1 283.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 915.67 USD
Maksimum:
34 928.16 USD (50.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.19% (34 928.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|GBPJPY
|17
|CHFJPY
|11
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46K
|GBPJPY
|-878
|CHFJPY
|-673
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|-178
|USDJPY
|175
|CADJPY
|128
|NZDJPY
|107
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|293K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-4.3K
|EURJPY
|217
|AUDJPY
|-865
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|855
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 686.80 USD
En kötü işlem: -1 745 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +9 402.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 973.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
