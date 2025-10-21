SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
247 (47.40%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (52.59%)
En iyi işlem:
1 686.80 USD
En kötü işlem:
-1 744.72 USD
Brüt kâr:
192 568.35 USD (882 442 pips)
Brüt zarar:
-147 676.83 USD (594 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9 402.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 838.71 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
347 (66.60%)
Satış işlemleri:
174 (33.40%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
86.16 USD
Ortalama kâr:
779.63 USD
Ortalama zarar:
-538.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-8 973.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 000.41 USD (14)
Aylık büyüme:
105.78%
Yıllık tahmin:
1 283.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 915.67 USD
Maksimum:
34 928.16 USD (50.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.19% (34 928.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 469
GBPJPY 17
CHFJPY 11
EURJPY 10
AUDJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 46K
GBPJPY -878
CHFJPY -673
EURJPY -64
AUDJPY -178
USDJPY 175
CADJPY 128
NZDJPY 107
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 293K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -4.3K
EURJPY 217
AUDJPY -865
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
NZDJPY 855
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 686.80 USD
En kötü işlem: -1 745 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +9 402.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 973.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
277 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pro Adr
Ayda 30 USD
105%
0
0
USD
79K
USD
25
0%
521
47%
100%
1.30
86.16
USD
60%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.