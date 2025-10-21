- Прирост
Всего трейдов:
761
Прибыльных трейдов:
355 (46.64%)
Убыточных трейдов:
406 (53.35%)
Лучший трейд:
1 686.80 USD
Худший трейд:
-1 744.72 USD
Общая прибыль:
297 992.45 USD (1 320 794 pips)
Общий убыток:
-249 240.49 USD (1 002 162 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13 216.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 216.11 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.66%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
504 (66.23%)
Коротких трейдов:
257 (33.77%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
64.06 USD
Средняя прибыль:
839.42 USD
Средний убыток:
-613.89 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-16 225.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 225.78 USD (18)
Прирост в месяц:
5.17%
Годовой прогноз:
62.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16 915.67 USD
Максимальная:
44 186.40 USD (35.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.19% (34 928.16 USD)
По эквити:
4.07% (3 405.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|691
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|14
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|6
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49K
|GBPJPY
|-60
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|-269
|USDJPY
|-25
|CADJPY
|-354
|NZDJPY
|513
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|314K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.5K
|CHFJPY
|820
|AUDJPY
|-924
|USDJPY
|527
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|2.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 686.80 USD
Худший трейд: -1 745 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +13 216.11 USD
Макс. убыток в серии: -16 225.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
