Adrian

Pro Adr

Adrian
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 119%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
761
Прибыльных трейдов:
355 (46.64%)
Убыточных трейдов:
406 (53.35%)
Лучший трейд:
1 686.80 USD
Худший трейд:
-1 744.72 USD
Общая прибыль:
297 992.45 USD (1 320 794 pips)
Общий убыток:
-249 240.49 USD (1 002 162 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (13 216.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 216.11 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
92.66%
Макс. загрузка депозита:
8.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
504 (66.23%)
Коротких трейдов:
257 (33.77%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
64.06 USD
Средняя прибыль:
839.42 USD
Средний убыток:
-613.89 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-16 225.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 225.78 USD (18)
Прирост в месяц:
5.17%
Годовой прогноз:
62.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16 915.67 USD
Максимальная:
44 186.40 USD (35.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.19% (34 928.16 USD)
По эквити:
4.07% (3 405.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 691
GBPJPY 20
EURJPY 15
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 3
NZDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 49K
GBPJPY -60
EURJPY 43
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -354
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 314K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.5K
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -1K
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 686.80 USD
Худший трейд: -1 745 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +13 216.11 USD
Макс. убыток в серии: -16 225.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.