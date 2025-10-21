- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
247 (47.40%)
Loss Trade:
274 (52.59%)
Best Trade:
1 686.80 USD
Worst Trade:
-1 744.72 USD
Profitto lordo:
192 568.35 USD (882 442 pips)
Perdita lorda:
-147 676.83 USD (594 248 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9 402.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 838.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
347 (66.60%)
Short Trade:
174 (33.40%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
86.16 USD
Profitto medio:
779.63 USD
Perdita media:
-538.97 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-8 973.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 000.41 USD (14)
Crescita mensile:
105.78%
Previsione annuale:
1 283.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 915.67 USD
Massimale:
34 928.16 USD (50.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.19% (34 928.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|469
|GBPJPY
|17
|CHFJPY
|11
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|5
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46K
|GBPJPY
|-878
|CHFJPY
|-673
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|-178
|USDJPY
|175
|CADJPY
|128
|NZDJPY
|107
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|293K
|GBPJPY
|-2.9K
|CHFJPY
|-4.3K
|EURJPY
|217
|AUDJPY
|-865
|USDJPY
|1.5K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|855
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 686.80 USD
Worst Trade: -1 745 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +9 402.70 USD
Massima perdita consecutiva: -8 973.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
276 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
105%
0
0
USD
USD
79K
USD
USD
25
0%
521
47%
100%
1.30
86.16
USD
USD
60%
1:50