SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 105%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
521
Profit Trade:
247 (47.40%)
Loss Trade:
274 (52.59%)
Best Trade:
1 686.80 USD
Worst Trade:
-1 744.72 USD
Profitto lordo:
192 568.35 USD (882 442 pips)
Perdita lorda:
-147 676.83 USD (594 248 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9 402.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 838.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
347 (66.60%)
Short Trade:
174 (33.40%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
86.16 USD
Profitto medio:
779.63 USD
Perdita media:
-538.97 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-8 973.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 000.41 USD (14)
Crescita mensile:
105.78%
Previsione annuale:
1 283.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 915.67 USD
Massimale:
34 928.16 USD (50.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.19% (34 928.16 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 469
GBPJPY 17
CHFJPY 11
EURJPY 10
AUDJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 46K
GBPJPY -878
CHFJPY -673
EURJPY -64
AUDJPY -178
USDJPY 175
CADJPY 128
NZDJPY 107
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 293K
GBPJPY -2.9K
CHFJPY -4.3K
EURJPY 217
AUDJPY -865
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
NZDJPY 855
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 686.80 USD
Worst Trade: -1 745 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +9 402.70 USD
Massima perdita consecutiva: -8 973.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 8
276 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pro Adr
30USD al mese
105%
0
0
USD
79K
USD
25
0%
521
47%
100%
1.30
86.16
USD
60%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.