Adrian

Pro Adr

Adrian
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 116%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
764
Negociações com lucro:
356 (46.59%)
Negociações com perda:
408 (53.40%)
Melhor negociação:
1 686.80 USD
Pior negociação:
-1 744.72 USD
Lucro bruto:
298 120.15 USD (1 321 343 pips)
Perda bruta:
-250 250.49 USD (1 006 162 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (13 216.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 216.11 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.66%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
507 (66.36%)
Negociações curtas:
257 (33.64%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
62.66 USD
Lucro médio:
837.42 USD
Perda média:
-613.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-16 225.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16 225.78 USD (18)
Crescimento mensal:
-0.89%
Previsão anual:
-10.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16 915.67 USD
Máximo:
44 186.40 USD (35.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.19% (34 928.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (3 405.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 693
GBPJPY 20
EURJPY 15
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 4
NZDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY -60
EURJPY 43
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -226
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 310K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.5K
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -451
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 686.80 USD
Pior negociação: -1 745 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +13 216.11 USD
Máxima perda consecutiva: -16 225.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pro Adr
30 USD por mês
116%
0
0
USD
63K
USD
35
0%
764
46%
93%
1.19
62.66
USD
60%
1:50
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.