- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
764
Negociações com lucro:
356 (46.59%)
Negociações com perda:
408 (53.40%)
Melhor negociação:
1 686.80 USD
Pior negociação:
-1 744.72 USD
Lucro bruto:
298 120.15 USD (1 321 343 pips)
Perda bruta:
-250 250.49 USD (1 006 162 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (13 216.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 216.11 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
92.66%
Depósito máximo carregado:
8.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
507 (66.36%)
Negociações curtas:
257 (33.64%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
62.66 USD
Lucro médio:
837.42 USD
Perda média:
-613.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-16 225.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16 225.78 USD (18)
Crescimento mensal:
-0.89%
Previsão anual:
-10.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16 915.67 USD
Máximo:
44 186.40 USD (35.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.19% (34 928.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.07% (3 405.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|14
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|6
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|48K
|GBPJPY
|-60
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|-269
|USDJPY
|-25
|CADJPY
|-226
|NZDJPY
|513
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|310K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.5K
|CHFJPY
|820
|AUDJPY
|-924
|USDJPY
|527
|CADJPY
|-451
|NZDJPY
|2.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 686.80 USD
Pior negociação: -1 745 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +13 216.11 USD
Máxima perda consecutiva: -16 225.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
