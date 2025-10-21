- Wachstum
Trades insgesamt:
766
Gewinntrades:
357 (46.60%)
Verlusttrades:
409 (53.39%)
Bester Trade:
1 686.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 744.72 USD
Bruttoprofit:
299 125.90 USD (1 325 386 pips)
Bruttoverlust:
-251 011.77 USD (1 009 162 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (13 216.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 216.11 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
92.66%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
508 (66.32%)
Short-Positionen:
258 (33.68%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
62.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
837.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-613.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-16 225.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16 225.78 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-8.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16 915.67 USD
Maximaler:
44 186.40 USD (35.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.19% (34 928.16 USD)
Kapital:
4.07% (3 405.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|695
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|14
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|6
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|48K
|GBPJPY
|-60
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|-269
|USDJPY
|-25
|CADJPY
|-226
|NZDJPY
|513
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|311K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.5K
|CHFJPY
|820
|AUDJPY
|-924
|USDJPY
|527
|CADJPY
|-451
|NZDJPY
|2.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +1 686.80 USD
Schlechtester Trade: -1 745 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 216.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16 225.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
