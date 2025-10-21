SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 117%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
766
Gewinntrades:
357 (46.60%)
Verlusttrades:
409 (53.39%)
Bester Trade:
1 686.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 744.72 USD
Bruttoprofit:
299 125.90 USD (1 325 386 pips)
Bruttoverlust:
-251 011.77 USD (1 009 162 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (13 216.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 216.11 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
92.66%
Max deposit load:
8.15%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
508 (66.32%)
Short-Positionen:
258 (33.68%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
62.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
837.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-613.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-16 225.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16 225.78 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-8.32%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
16 915.67 USD
Maximaler:
44 186.40 USD (35.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.19% (34 928.16 USD)
Kapital:
4.07% (3 405.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 695
GBPJPY 20
EURJPY 15
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 4
NZDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY -60
EURJPY 43
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -226
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 311K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.5K
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -451
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 686.80 USD
Schlechtester Trade: -1 745 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 216.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16 225.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
