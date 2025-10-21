信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 118%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
762
盈利交易:
355 (46.58%)
亏损交易:
407 (53.41%)
最好交易:
1 686.80 USD
最差交易:
-1 744.72 USD
毛利:
297 992.45 USD (1 320 794 pips)
毛利亏损:
-249 745.49 USD (1 004 162 pips)
最大连续赢利:
12 (13 216.11 USD)
最大连续盈利:
13 216.11 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
92.66%
最大入金加载:
8.15%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.09
长期交易:
505 (66.27%)
短期交易:
257 (33.73%)
利润因子:
1.19
预期回报:
63.32 USD
平均利润:
839.42 USD
平均损失:
-613.63 USD
最大连续失误:
18 (-16 225.78 USD)
最大连续亏损:
-16 225.78 USD (18)
每月增长:
0.77%
年度预测:
9.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16 915.67 USD
最大值:
44 186.40 USD (35.66%)
相对跌幅:
结余:
60.19% (34 928.16 USD)
净值:
4.07% (3 405.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 692
GBPJPY 20
EURJPY 15
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 3
NZDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY -60
EURJPY 43
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -354
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 312K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.5K
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -1K
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 686.80 USD
最差交易: -1 745 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +13 216.11 USD
最大连续亏损: -16 225.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
没有评论
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pro Adr
每月30 USD
118%
0
0
USD
64K
USD
35
0%
762
46%
93%
1.19
63.32
USD
60%
1:50
