- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
764
利益トレード:
356 (46.59%)
損失トレード:
408 (53.40%)
ベストトレード:
1 686.80 USD
最悪のトレード:
-1 744.72 USD
総利益:
298 120.15 USD (1 321 343 pips)
総損失:
-250 250.49 USD (1 006 162 pips)
最大連続の勝ち:
12 (13 216.11 USD)
最大連続利益:
13 216.11 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
92.66%
最大入金額:
8.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.08
長いトレード:
507 (66.36%)
短いトレード:
257 (33.64%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
62.66 USD
平均利益:
837.42 USD
平均損失:
-613.36 USD
最大連続の負け:
18 (-16 225.78 USD)
最大連続損失:
-16 225.78 USD (18)
月間成長:
-0.89%
年間予想:
-10.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16 915.67 USD
最大の:
44 186.40 USD (35.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.19% (34 928.16 USD)
エクイティによる:
4.07% (3 405.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|14
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|6
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|48K
|GBPJPY
|-60
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|-269
|USDJPY
|-25
|CADJPY
|-226
|NZDJPY
|513
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|310K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.5K
|CHFJPY
|820
|AUDJPY
|-924
|USDJPY
|527
|CADJPY
|-451
|NZDJPY
|2.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 686.80 USD
最悪のトレード: -1 745 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +13 216.11 USD
最大連続損失: -16 225.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
