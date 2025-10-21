SeñalesSecciones
Pro Adr

Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 116%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
764
Transacciones Rentables:
356 (46.59%)
Transacciones Irrentables:
408 (53.40%)
Mejor transacción:
1 686.80 USD
Peor transacción:
-1 744.72 USD
Beneficio Bruto:
298 120.15 USD (1 321 343 pips)
Pérdidas Brutas:
-250 250.49 USD (1 006 162 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (13 216.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 216.11 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
92.66%
Carga máxima del depósito:
8.15%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
507 (66.36%)
Transacciones Cortas:
257 (33.64%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
62.66 USD
Beneficio medio:
837.42 USD
Pérdidas medias:
-613.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-16 225.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 225.78 USD (18)
Crecimiento al mes:
-0.89%
Pronóstico anual:
-10.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16 915.67 USD
Máxima:
44 186.40 USD (35.66%)
Reducción relativa:
De balance:
60.19% (34 928.16 USD)
De fondos:
4.07% (3 405.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 693
GBPJPY 20
EURJPY 15
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 4
NZDJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY -60
EURJPY 43
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -226
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 310K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.5K
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -451
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 686.80 USD
Peor transacción: -1 745 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +13 216.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16 225.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
