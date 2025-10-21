- 자본
- 축소
트레이드:
793
이익 거래:
369 (46.53%)
손실 거래:
424 (53.47%)
최고의 거래:
1 686.80 USD
최악의 거래:
-1 744.72 USD
총 수익:
310 660.39 USD (1 371 975 pips)
총 손실:
-263 003.31 USD (1 056 641 pips)
연속 최대 이익:
12 (13 216.11 USD)
연속 최대 이익:
13 216.11 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.75%
최대 입금량:
8.98%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
534 (67.34%)
숏(주식차입매도):
259 (32.66%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
60.10 USD
평균 이익:
841.90 USD
평균 손실:
-620.29 USD
연속 최대 손실:
18 (-16 225.78 USD)
연속 최대 손실:
-16 225.78 USD (18)
월별 성장률:
25.00%
연간 예측:
303.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16 915.67 USD
최대한의:
44 186.40 USD (35.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.19% (34 928.16 USD)
자본금별:
4.07% (3 405.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|720
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|14
|AUDJPY
|9
|USDJPY
|6
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|48K
|GBPJPY
|147
|EURJPY
|-321
|CHFJPY
|325
|AUDJPY
|-269
|USDJPY
|-25
|CADJPY
|-226
|NZDJPY
|513
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|310K
|GBPJPY
|2.2K
|EURJPY
|192
|CHFJPY
|820
|AUDJPY
|-924
|USDJPY
|527
|CADJPY
|-451
|NZDJPY
|2.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 686.80 USD
최악의 거래: -1 745 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +13 216.11 USD
연속 최대 손실: -16 225.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
