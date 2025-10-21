시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 116%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
793
이익 거래:
369 (46.53%)
손실 거래:
424 (53.47%)
최고의 거래:
1 686.80 USD
최악의 거래:
-1 744.72 USD
총 수익:
310 660.39 USD (1 371 975 pips)
총 손실:
-263 003.31 USD (1 056 641 pips)
연속 최대 이익:
12 (13 216.11 USD)
연속 최대 이익:
13 216.11 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.75%
최대 입금량:
8.98%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.08
롱(주식매수):
534 (67.34%)
숏(주식차입매도):
259 (32.66%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
60.10 USD
평균 이익:
841.90 USD
평균 손실:
-620.29 USD
연속 최대 손실:
18 (-16 225.78 USD)
연속 최대 손실:
-16 225.78 USD (18)
월별 성장률:
25.00%
연간 예측:
303.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16 915.67 USD
최대한의:
44 186.40 USD (35.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.19% (34 928.16 USD)
자본금별:
4.07% (3 405.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 720
GBPJPY 21
EURJPY 16
CHFJPY 14
AUDJPY 9
USDJPY 6
CADJPY 4
NZDJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY 147
EURJPY -321
CHFJPY 325
AUDJPY -269
USDJPY -25
CADJPY -226
NZDJPY 513
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 310K
GBPJPY 2.2K
EURJPY 192
CHFJPY 820
AUDJPY -924
USDJPY 527
CADJPY -451
NZDJPY 2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 686.80 USD
최악의 거래: -1 745 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +13 216.11 USD
연속 최대 손실: -16 225.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Pro Adr
월별 30 USD
116%
0
0
USD
62K
USD
37
0%
793
46%
94%
1.18
60.10
USD
60%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.