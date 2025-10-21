SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pro Adr
Adrian

Pro Adr

Adrian
0 avis
Fiabilité
28 semaines
1 / 7.3K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 108%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
561
Bénéfice trades:
267 (47.59%)
Perte trades:
294 (52.41%)
Meilleure transaction:
1 686.80 USD
Pire transaction:
-1 744.72 USD
Bénéfice brut:
207 747.62 USD (952 804 pips)
Perte brute:
-160 783.93 USD (646 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (9 402.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 838.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
74.71%
Charge de dépôt maximale:
3.72%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
364 (64.88%)
Courts trades:
197 (35.12%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
83.71 USD
Bénéfice moyen:
778.08 USD
Perte moyenne:
-546.88 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-8 973.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 000.41 USD (14)
Croissance mensuelle:
45.90%
Prévision annuelle:
556.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 915.67 USD
Maximal:
34 928.16 USD (50.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.19% (34 928.16 USD)
Par fonds propres:
2.61% (2 086.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 505
GBPJPY 18
CHFJPY 13
EURJPY 11
AUDJPY 7
USDJPY 5
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 48K
GBPJPY -690
CHFJPY -306
EURJPY 91
AUDJPY -178
USDJPY 175
CADJPY 128
NZDJPY 107
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 305K
GBPJPY -1.3K
CHFJPY -1.8K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -865
USDJPY 1.5K
CADJPY 1K
NZDJPY 855
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 686.80 USD
Pire transaction: -1 745 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +9 402.70 USD
Perte consécutive maximale: -8 973.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
279 plus...
Aucun avis
2025.11.07 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 10:03
A large drawdown may occur on the account again
Copier

