İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
16 (39.02%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (60.98%)
En iyi işlem:
104.16 USD
En kötü işlem:
-96.30 USD
Brüt kâr:
835.93 USD (20 760 pips)
Brüt zarar:
-1 043.90 USD (26 066 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (127.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.20 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
19 (46.34%)
Satış işlemleri:
22 (53.66%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-5.07 USD
Ortalama kâr:
52.25 USD
Ortalama zarar:
-41.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-200.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.79 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
333.71 USD
Maksimum:
350.17 USD (24.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|39
|GBPUSDb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-222
|GBPUSDb
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-5.5K
|GBPUSDb
|219
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.16 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +127.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
