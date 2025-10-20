- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
22 (39.28%)
Убыточных трейдов:
34 (60.71%)
Лучший трейд:
133.60 USD
Худший трейд:
-109.02 USD
Общая прибыль:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Общий убыток:
-1 610.17 USD (39 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (328.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
4.50%
Макс. загрузка депозита:
20.08%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
27 (48.21%)
Коротких трейдов:
29 (51.79%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-1.65 USD
Средняя прибыль:
69.00 USD
Средний убыток:
-47.36 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-200.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.79 USD (3)
Прирост в месяц:
2.34%
Годовой прогноз:
28.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
333.71 USD
Максимальная:
350.17 USD (24.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.85% (341.66 USD)
По эквити:
2.82% (69.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|52
|GBPUSDb
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-142
|GBPUSDb
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-5.4K
|GBPUSDb
|720
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +133.60 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +328.52 USD
Макс. убыток в серии: -200.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I love Monday.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
24
0%
56
39%
5%
0.94
-1.65
USD
USD
19%
1:100