Negociações:
58
Negociações com lucro:
22 (37.93%)
Negociações com perda:
36 (62.07%)
Melhor negociação:
133.60 USD
Pior negociação:
-109.02 USD
Lucro bruto:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Perda bruta:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (328.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
4.50%
Depósito máximo carregado:
20.08%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
29 (50.00%)
Negociações curtas:
29 (50.00%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-3.93 USD
Lucro médio:
69.00 USD
Perda média:
-48.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-200.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.79 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.11%
Previsão anual:
-25.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
333.71 USD
Máximo:
350.17 USD (24.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.85% (341.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (69.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|54
|GBPUSDb
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|-277
|GBPUSDb
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|-6.8K
|GBPUSDb
|720
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
25
0%
58
37%
5%
0.86
-3.93
USD
USD
19%
1:100