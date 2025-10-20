SinaisSeções
Bernardus Rano Laksono

NAKLEST

Bernardus Rano Laksono
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -14%
Monex-Server5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
22 (37.93%)
Negociações com perda:
36 (62.07%)
Melhor negociação:
133.60 USD
Pior negociação:
-109.02 USD
Lucro bruto:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Perda bruta:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (328.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
4.50%
Depósito máximo carregado:
20.08%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
29 (50.00%)
Negociações curtas:
29 (50.00%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-3.93 USD
Lucro médio:
69.00 USD
Perda média:
-48.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-200.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.79 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.11%
Previsão anual:
-25.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
333.71 USD
Máximo:
350.17 USD (24.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.85% (341.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (69.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 54
GBPUSDb 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb -277
GBPUSDb 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb -6.8K
GBPUSDb 720
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +133.60 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +328.52 USD
Máxima perda consecutiva: -200.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I love Monday.
Sem comentários
2025.12.19 15:29
