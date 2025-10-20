SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NAKLEST
Bernardus Rano Laksono

NAKLEST

Bernardus Rano Laksono
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
16 (39.02%)
Loss Trade:
25 (60.98%)
Best Trade:
104.16 USD
Worst Trade:
-96.30 USD
Profitto lordo:
835.93 USD (20 760 pips)
Perdita lorda:
-1 043.90 USD (26 066 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (127.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
19 (46.34%)
Short Trade:
22 (53.66%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-5.07 USD
Profitto medio:
52.25 USD
Perdita media:
-41.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-200.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.79 USD (3)
Crescita mensile:
-4.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
333.71 USD
Massimale:
350.17 USD (24.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 39
GBPUSDb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -222
GBPUSDb 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -5.5K
GBPUSDb 219
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.16 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +127.20 USD
Massima perdita consecutiva: -200.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I love Monday.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati