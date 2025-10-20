- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
16 (39.02%)
Loss Trade:
25 (60.98%)
Best Trade:
104.16 USD
Worst Trade:
-96.30 USD
Profitto lordo:
835.93 USD (20 760 pips)
Perdita lorda:
-1 043.90 USD (26 066 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (127.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
19 (46.34%)
Short Trade:
22 (53.66%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-5.07 USD
Profitto medio:
52.25 USD
Perdita media:
-41.76 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-200.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.79 USD (3)
Crescita mensile:
-4.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
333.71 USD
Massimale:
350.17 USD (24.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|39
|GBPUSDb
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|-222
|GBPUSDb
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|-5.5K
|GBPUSDb
|219
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.16 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +127.20 USD
Massima perdita consecutiva: -200.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I love Monday.
Non ci sono recensioni