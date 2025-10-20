- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
22 (37.93%)
損失トレード:
36 (62.07%)
ベストトレード:
133.60 USD
最悪のトレード:
-109.02 USD
総利益:
1 518.04 USD (35 239 pips)
総損失:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
最大連続の勝ち:
4 (328.52 USD)
最大連続利益:
328.52 USD (4)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
4.50%
最大入金額:
20.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
29 (50.00%)
短いトレード:
29 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-3.93 USD
平均利益:
69.00 USD
平均損失:
-48.49 USD
最大連続の負け:
7 (-200.76 USD)
最大連続損失:
-201.79 USD (3)
月間成長:
-2.11%
年間予想:
-25.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
333.71 USD
最大の:
350.17 USD (24.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.85% (341.66 USD)
エクイティによる:
2.82% (69.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|54
|GBPUSDb
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|-277
|GBPUSDb
|50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|-6.8K
|GBPUSDb
|720
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +133.60 USD
最悪のトレード: -109 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +328.52 USD
最大連続損失: -200.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
I love Monday.
