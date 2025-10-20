SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NAKLEST
Bernardus Rano Laksono

NAKLEST

Bernardus Rano Laksono
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Monex-Server5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
16 (39.02%)
Perte trades:
25 (60.98%)
Meilleure transaction:
104.16 USD
Pire transaction:
-96.30 USD
Bénéfice brut:
835.93 USD (20 760 pips)
Perte brute:
-1 043.90 USD (26 066 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (127.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
20.43%
Charge de dépôt maximale:
1.32%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
19 (46.34%)
Courts trades:
22 (53.66%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-5.07 USD
Bénéfice moyen:
52.25 USD
Perte moyenne:
-41.76 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-200.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
-4.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
333.71 USD
Maximal:
350.17 USD (24.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.14% (26.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 39
GBPUSDb 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb -222
GBPUSDb 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb -5.5K
GBPUSDb 219
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.16 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +127.20 USD
Perte consécutive maximale: -200.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I love Monday.
Aucun avis
