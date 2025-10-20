- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
22 (39.28%)
亏损交易:
34 (60.71%)
最好交易:
133.60 USD
最差交易:
-109.02 USD
毛利:
1 518.04 USD (35 239 pips)
毛利亏损:
-1 610.17 USD (39 935 pips)
最大连续赢利:
4 (328.52 USD)
最大连续盈利:
328.52 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
4.50%
最大入金加载:
20.08%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
27 (48.21%)
短期交易:
29 (51.79%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.65 USD
平均利润:
69.00 USD
平均损失:
-47.36 USD
最大连续失误:
7 (-200.76 USD)
最大连续亏损:
-201.79 USD (3)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
333.71 USD
最大值:
350.17 USD (24.23%)
相对跌幅:
结余:
18.85% (341.66 USD)
净值:
2.82% (69.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|52
|GBPUSDb
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|-142
|GBPUSDb
|50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-5.4K
|GBPUSDb
|720
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +133.60 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +328.52 USD
最大连续亏损: -200.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
24
0%
56
39%
5%
0.94
-1.65
USD
USD
19%
1:100