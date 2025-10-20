- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
23 (38.98%)
손실 거래:
36 (61.02%)
최고의 거래:
133.60 USD
최악의 거래:
-109.02 USD
총 수익:
1 626.54 USD (38 913 pips)
총 손실:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
연속 최대 이익:
4 (328.52 USD)
연속 최대 이익:
328.52 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
3.35%
최대 입금량:
20.08%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
30 (50.85%)
숏(주식차입매도):
29 (49.15%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-2.02 USD
평균 이익:
70.72 USD
평균 손실:
-48.49 USD
연속 최대 손실:
7 (-200.76 USD)
연속 최대 손실:
-201.79 USD (3)
월별 성장률:
1.45%
연간 예측:
17.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
333.71 USD
최대한의:
350.17 USD (24.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.85% (341.66 USD)
자본금별:
2.82% (69.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|55
|GBPUSDb
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|-169
|GBPUSDb
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|-3.1K
|GBPUSDb
|720
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +133.60 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +328.52 USD
연속 최대 손실: -200.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
I love Monday.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
26
0%
59
38%
3%
0.93
-2.02
USD
USD
19%
1:100