Bernardus Rano Laksono

NAKLEST

Bernardus Rano Laksono
0 Bewertungen
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
Monex-Server5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
22 (37.93%)
Verlusttrades:
36 (62.07%)
Bester Trade:
133.60 USD
Schlechtester Trade:
-109.02 USD
Bruttoprofit:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Bruttoverlust:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (328.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.52 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
4.50%
Max deposit load:
20.08%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.65
Long-Positionen:
29 (50.00%)
Short-Positionen:
29 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-200.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.79 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.11%
Jahresprognose:
-25.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
333.71 USD
Maximaler:
350.17 USD (24.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.85% (341.66 USD)
Kapital:
2.82% (69.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 54
GBPUSDb 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb -277
GBPUSDb 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb -6.8K
GBPUSDb 720
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +133.60 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +328.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I love Monday.
Keine Bewertungen
2025.12.19 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
