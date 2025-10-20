- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
22 (37.93%)
Transacciones Irrentables:
36 (62.07%)
Mejor transacción:
133.60 USD
Peor transacción:
-109.02 USD
Beneficio Bruto:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (328.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
4.50%
Carga máxima del depósito:
20.08%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
29 (50.00%)
Transacciones Cortas:
29 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-3.93 USD
Beneficio medio:
69.00 USD
Pérdidas medias:
-48.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-200.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.11%
Pronóstico anual:
-25.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
333.71 USD
Máxima:
350.17 USD (24.23%)
Reducción relativa:
De balance:
18.85% (341.66 USD)
De fondos:
2.82% (69.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|54
|GBPUSDb
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|-277
|GBPUSDb
|50
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|-6.8K
|GBPUSDb
|720
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +133.60 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +328.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
I love Monday.
No hay comentarios
