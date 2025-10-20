SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NAKLEST
Bernardus Rano Laksono

NAKLEST

Bernardus Rano Laksono
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
Monex-Server5
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
22 (37.93%)
Transacciones Irrentables:
36 (62.07%)
Mejor transacción:
133.60 USD
Peor transacción:
-109.02 USD
Beneficio Bruto:
1 518.04 USD (35 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 745.77 USD (41 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (328.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
4.50%
Carga máxima del depósito:
20.08%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
29 (50.00%)
Transacciones Cortas:
29 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-3.93 USD
Beneficio medio:
69.00 USD
Pérdidas medias:
-48.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-200.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.11%
Pronóstico anual:
-25.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
333.71 USD
Máxima:
350.17 USD (24.23%)
Reducción relativa:
De balance:
18.85% (341.66 USD)
De fondos:
2.82% (69.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 54
GBPUSDb 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb -277
GBPUSDb 50
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb -6.8K
GBPUSDb 720
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +133.60 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +328.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

I love Monday.
No hay comentarios
2025.12.19 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NAKLEST
30 USD al mes
-14%
0
0
USD
3K
USD
25
0%
58
37%
5%
0.86
-3.93
USD
19%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.