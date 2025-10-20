SinyallerBölümler
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
269
Kârla kapanan işlemler:
129 (47.95%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (52.04%)
En iyi işlem:
592.36 USD
En kötü işlem:
-607.26 USD
Brüt kâr:
34 797.36 USD (342 854 pips)
Brüt zarar:
-28 574.24 USD (269 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 913.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 913.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.32%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
168 (62.45%)
Satış işlemleri:
101 (37.55%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
23.13 USD
Ortalama kâr:
269.75 USD
Ortalama zarar:
-204.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 397.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 397.91 USD (15)
Aylık büyüme:
57.44%
Yıllık tahmin:
696.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 909.18 USD
Maksimum:
7 147.84 USD (33.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.73% (7 147.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 176
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.2K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +592.36 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 913.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 397.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 3
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
317 daha fazla...
Investor only
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
