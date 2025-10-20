- Büyüme
İşlemler:
269
Kârla kapanan işlemler:
129 (47.95%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (52.04%)
En iyi işlem:
592.36 USD
En kötü işlem:
-607.26 USD
Brüt kâr:
34 797.36 USD (342 854 pips)
Brüt zarar:
-28 574.24 USD (269 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 913.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 913.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.32%
Maks. mevduat yükü:
0.72%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
168 (62.45%)
Satış işlemleri:
101 (37.55%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
23.13 USD
Ortalama kâr:
269.75 USD
Ortalama zarar:
-204.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 397.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 397.91 USD (15)
Aylık büyüme:
57.44%
Yıllık tahmin:
696.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 909.18 USD
Maksimum:
7 147.84 USD (33.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.73% (7 147.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.2K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +592.36 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 913.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 397.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
İnceleme yok
