SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sahidnoe
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
166 (48.25%)
Negociações com perda:
178 (51.74%)
Melhor negociação:
592.36 USD
Pior negociação:
-607.26 USD
Lucro bruto:
51 310.12 USD (509 737 pips)
Perda bruta:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5 268.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 268.61 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
72.21%
Depósito máximo carregado:
2.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
233 (67.73%)
Negociações curtas:
111 (32.27%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
26.01 USD
Lucro médio:
309.10 USD
Perda média:
-237.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 397.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 397.91 USD (15)
Crescimento mensal:
2.88%
Previsão anual:
34.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 909.18 USD
Máximo:
7 147.84 USD (33.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.73% (7 147.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.64% (733.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 251
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 113K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +592.36 USD
Pior negociação: -607 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +5 268.61 USD
Máxima perda consecutiva: -3 397.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
322 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Investor only
Sem comentários
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sahidnoe
30 USD por mês
42%
0
0
USD
30K
USD
26
0%
344
48%
72%
1.21
26.01
USD
30%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.