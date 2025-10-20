- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
166 (48.25%)
Negociações com perda:
178 (51.74%)
Melhor negociação:
592.36 USD
Pior negociação:
-607.26 USD
Lucro bruto:
51 310.12 USD (509 737 pips)
Perda bruta:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (5 268.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 268.61 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
72.21%
Depósito máximo carregado:
2.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
233 (67.73%)
Negociações curtas:
111 (32.27%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
26.01 USD
Lucro médio:
309.10 USD
Perda média:
-237.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 397.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 397.91 USD (15)
Crescimento mensal:
2.88%
Previsão anual:
34.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 909.18 USD
Máximo:
7 147.84 USD (33.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.73% (7 147.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.64% (733.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|113K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +592.36 USD
Pior negociação: -607 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +5 268.61 USD
Máxima perda consecutiva: -3 397.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
42%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
26
0%
344
48%
72%
1.21
26.01
USD
USD
30%
1:50