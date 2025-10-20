SignaleKategorien
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
346
Gewinntrades:
166 (47.97%)
Verlusttrades:
180 (52.02%)
Bester Trade:
592.36 USD
Schlechtester Trade:
-607.26 USD
Bruttoprofit:
51 310.12 USD (509 737 pips)
Bruttoverlust:
-42 970.14 USD (412 083 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (5 268.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 268.61 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
72.21%
Max deposit load:
2.87%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.17
Long-Positionen:
235 (67.92%)
Short-Positionen:
111 (32.08%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
24.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
309.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-238.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-3 397.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 397.91 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-3.26%
Jahresprognose:
-39.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 909.18 USD
Maximaler:
7 147.84 USD (33.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.73% (7 147.84 USD)
Kapital:
2.64% (733.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 253
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.4K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 107K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +592.36 USD
Schlechtester Trade: -607 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 268.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 397.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Investor only
Keine Bewertungen
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
