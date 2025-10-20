СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sahidnoe
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
164 (47.95%)
Убыточных трейдов:
178 (52.05%)
Лучший трейд:
592.36 USD
Худший трейд:
-607.26 USD
Общая прибыль:
50 334.04 USD (499 737 pips)
Общий убыток:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 268.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 268.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
71.16%
Макс. загрузка депозита:
2.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
231 (67.54%)
Коротких трейдов:
111 (32.46%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
23.31 USD
Средняя прибыль:
306.91 USD
Средний убыток:
-237.98 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 397.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 397.91 USD (15)
Прирост в месяц:
-3.70%
Годовой прогноз:
-44.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 909.18 USD
Максимальная:
7 147.84 USD (33.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.73% (7 147.84 USD)
По эквити:
2.64% (733.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 249
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 103K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +592.36 USD
Худший трейд: -607 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +5 268.61 USD
Макс. убыток в серии: -3 397.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
еще 322...
Investor only
Нет отзывов
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sahidnoe
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
29K
USD
26
0%
342
47%
71%
1.18
23.31
USD
30%
1:50
