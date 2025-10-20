- Прирост
Всего трейдов:
342
Прибыльных трейдов:
164 (47.95%)
Убыточных трейдов:
178 (52.05%)
Лучший трейд:
592.36 USD
Худший трейд:
-607.26 USD
Общая прибыль:
50 334.04 USD (499 737 pips)
Общий убыток:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 268.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 268.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
71.16%
Макс. загрузка депозита:
2.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
231 (67.54%)
Коротких трейдов:
111 (32.46%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
23.31 USD
Средняя прибыль:
306.91 USD
Средний убыток:
-237.98 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 397.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 397.91 USD (15)
Прирост в месяц:
-3.70%
Годовой прогноз:
-44.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 909.18 USD
Максимальная:
7 147.84 USD (33.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.73% (7 147.84 USD)
По эквити:
2.64% (733.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|103K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +592.36 USD
Худший трейд: -607 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +5 268.61 USD
Макс. убыток в серии: -3 397.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
