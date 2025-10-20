- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
166 (48.25%)
損失トレード:
178 (51.74%)
ベストトレード:
592.36 USD
最悪のトレード:
-607.26 USD
総利益:
51 310.12 USD (509 737 pips)
総損失:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
最大連続の勝ち:
12 (5 268.61 USD)
最大連続利益:
5 268.61 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
72.21%
最大入金額:
2.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
233 (67.73%)
短いトレード:
111 (32.27%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
26.01 USD
平均利益:
309.10 USD
平均損失:
-237.98 USD
最大連続の負け:
15 (-3 397.91 USD)
最大連続損失:
-3 397.91 USD (15)
月間成長:
2.88%
年間予想:
34.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 909.18 USD
最大の:
7 147.84 USD (33.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.73% (7 147.84 USD)
エクイティによる:
2.64% (733.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|113K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +592.36 USD
最悪のトレード: -607 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +5 268.61 USD
最大連続損失: -3 397.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
322 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Investor only
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
42%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
26
0%
344
48%
72%
1.21
26.01
USD
USD
30%
1:50