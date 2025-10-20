- 자본
트레이드:
364
이익 거래:
175 (48.07%)
손실 거래:
189 (51.92%)
최고의 거래:
592.36 USD
최악의 거래:
-607.26 USD
총 수익:
55 423.19 USD (551 167 pips)
총 손실:
-45 638.68 USD (438 540 pips)
연속 최대 이익:
12 (5 268.61 USD)
연속 최대 이익:
5 268.61 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
70.06%
최대 입금량:
2.87%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.37
롱(주식매수):
253 (69.51%)
숏(주식차입매도):
111 (30.49%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
26.88 USD
평균 이익:
316.70 USD
평균 손실:
-241.47 USD
연속 최대 손실:
15 (-3 397.91 USD)
연속 최대 손실:
-3 397.91 USD (15)
월별 성장률:
12.27%
연간 예측:
148.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 909.18 USD
최대한의:
7 147.84 USD (33.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.73% (7 147.84 USD)
자본금별:
2.64% (733.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|122K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +592.36 USD
최악의 거래: -607 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +5 268.61 USD
연속 최대 손실: -3 397.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
