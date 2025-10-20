SegnaliSezioni
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
128 (47.76%)
Loss Trade:
140 (52.24%)
Best Trade:
592.36 USD
Worst Trade:
-607.26 USD
Profitto lordo:
34 298.76 USD (337 849 pips)
Perdita lorda:
-28 574.24 USD (269 677 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 913.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 913.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
168 (62.69%)
Short Trade:
100 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
21.36 USD
Profitto medio:
267.96 USD
Perdita media:
-204.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 397.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 397.91 USD (15)
Crescita mensile:
55.12%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 909.18 USD
Massimale:
7 147.84 USD (33.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 175
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.8K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +592.36 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 913.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 397.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
