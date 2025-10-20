- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
128 (47.76%)
Loss Trade:
140 (52.24%)
Best Trade:
592.36 USD
Worst Trade:
-607.26 USD
Profitto lordo:
34 298.76 USD (337 849 pips)
Perdita lorda:
-28 574.24 USD (269 677 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 913.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 913.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
168 (62.69%)
Short Trade:
100 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
21.36 USD
Profitto medio:
267.96 USD
Perdita media:
-204.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 397.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 397.91 USD (15)
Crescita mensile:
55.12%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 909.18 USD
Massimale:
7 147.84 USD (33.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|16
|EURJPY
|14
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.8K
|USDJPY
|-48
|GBPJPY
|-197
|EURJPY
|-663
|CHFJPY
|-360
|EURUSD
|-117
|GBPUSD
|227
|AUDJPY
|-4
|USDCHF
|108
|CADJPY
|-60
|USDCAD
|46
|EURGBP
|35
|NZDUSD
|-24
|AUDUSD
|33
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|USDJPY
|408
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-7.7K
|CHFJPY
|-3.6K
|EURUSD
|-634
|GBPUSD
|2.1K
|AUDJPY
|80
|USDCHF
|778
|CADJPY
|-500
|USDCAD
|649
|EURGBP
|370
|NZDUSD
|-200
|AUDUSD
|300
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +592.36 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 913.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 397.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
