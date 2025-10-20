SeñalesSecciones
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 42%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
166 (48.25%)
Transacciones Irrentables:
178 (51.74%)
Mejor transacción:
592.36 USD
Peor transacción:
-607.26 USD
Beneficio Bruto:
51 310.12 USD (509 737 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (5 268.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 268.61 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
72.21%
Carga máxima del depósito:
2.87%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.25
Transacciones Largas:
233 (67.73%)
Transacciones Cortas:
111 (32.27%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
26.01 USD
Beneficio medio:
309.10 USD
Pérdidas medias:
-237.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-3 397.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 397.91 USD (15)
Crecimiento al mes:
2.88%
Pronóstico anual:
34.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 909.18 USD
Máxima:
7 147.84 USD (33.65%)
Reducción relativa:
De balance:
29.73% (7 147.84 USD)
De fondos:
2.64% (733.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 251
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 113K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +592.36 USD
Peor transacción: -607 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +5 268.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 397.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
otros 322...
Investor only
No hay comentarios
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
