信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sahidnoe
Sahid Cahyono

Sahidnoe

Sahid Cahyono
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 42%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
344
盈利交易:
166 (48.25%)
亏损交易:
178 (51.74%)
最好交易:
592.36 USD
最差交易:
-607.26 USD
毛利:
51 310.12 USD (509 737 pips)
毛利亏损:
-42 361.12 USD (406 083 pips)
最大连续赢利:
12 (5 268.61 USD)
最大连续盈利:
5 268.61 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
72.21%
最大入金加载:
2.87%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.25
长期交易:
233 (67.73%)
短期交易:
111 (32.27%)
利润因子:
1.21
预期回报:
26.01 USD
平均利润:
309.10 USD
平均损失:
-237.98 USD
最大连续失误:
15 (-3 397.91 USD)
最大连续亏损:
-3 397.91 USD (15)
每月增长:
2.88%
年度预测:
34.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 909.18 USD
最大值:
7 147.84 USD (33.65%)
相对跌幅:
结余:
29.73% (7 147.84 USD)
净值:
2.64% (733.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 251
USDJPY 18
GBPJPY 16
EURJPY 14
CHFJPY 12
EURUSD 8
GBPUSD 7
AUDJPY 6
USDCHF 3
CADJPY 3
USDCAD 2
EURGBP 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10K
USDJPY -48
GBPJPY -197
EURJPY -663
CHFJPY -360
EURUSD -117
GBPUSD 227
AUDJPY -4
USDCHF 108
CADJPY -60
USDCAD 46
EURGBP 35
NZDUSD -24
AUDUSD 33
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 113K
USDJPY 408
GBPJPY -1.3K
EURJPY -7.7K
CHFJPY -3.6K
EURUSD -634
GBPUSD 2.1K
AUDJPY 80
USDCHF 778
CADJPY -500
USDCAD 649
EURGBP 370
NZDUSD -200
AUDUSD 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +592.36 USD
最差交易: -607 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +5 268.61 USD
最大连续亏损: -3 397.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
322 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Investor only
没有评论
2025.10.28 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.83% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sahidnoe
每月30 USD
42%
0
0
USD
30K
USD
26
0%
344
48%
72%
1.21
26.01
USD
30%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载