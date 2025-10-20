SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro Aggressive
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro Aggressive

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
131 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (31.41%)
En iyi işlem:
323.35 USD
En kötü işlem:
-68.56 USD
Brüt kâr:
1 744.13 USD (40 573 pips)
Brüt zarar:
-933.01 USD (52 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
574.96 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.57%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
192
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
191 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
13.31 USD
Ortalama zarar:
-15.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-374.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-374.88 USD (8)
Aylık büyüme:
1.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.36 USD
Maksimum:
374.88 USD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (374.88 USD)
Varlığa göre:
0.70% (531.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 811
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +323.35 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +26.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -374.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.20 × 15
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
İnceleme yok
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
