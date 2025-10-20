- Прирост
Всего трейдов:
9 352
Прибыльных трейдов:
6 463 (69.10%)
Убыточных трейдов:
2 889 (30.89%)
Лучший трейд:
2 524.14 USD
Худший трейд:
-320.25 USD
Общая прибыль:
71 250.76 USD (1 934 513 pips)
Общий убыток:
-41 526.87 USD (2 325 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (14.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 172.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
90.58%
Макс. загрузка депозита:
17.77%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1487
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
12.39
Длинных трейдов:
4 520 (48.33%)
Коротких трейдов:
4 832 (51.67%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
11.02 USD
Средний убыток:
-14.37 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 485.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 398.41 USD (12)
Прирост в месяц:
33.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.36 USD
Максимальная:
2 398.41 USD (3.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.83% (2 107.04 USD)
По эквити:
17.46% (6 293.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5627
|XAUAUD
|2660
|GBPJPY
|565
|EURJPY
|500
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUAUD
|9.8K
|GBPJPY
|380
|EURJPY
|326
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-22K
|XAUAUD
|-369K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURJPY
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +2 524.14 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +14.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 485.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
