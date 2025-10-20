СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 2
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 2

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 87%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 352
Прибыльных трейдов:
6 463 (69.10%)
Убыточных трейдов:
2 889 (30.89%)
Лучший трейд:
2 524.14 USD
Худший трейд:
-320.25 USD
Общая прибыль:
71 250.76 USD (1 934 513 pips)
Общий убыток:
-41 526.87 USD (2 325 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (14.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 172.19 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
90.58%
Макс. загрузка депозита:
17.77%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1487
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
12.39
Длинных трейдов:
4 520 (48.33%)
Коротких трейдов:
4 832 (51.67%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
11.02 USD
Средний убыток:
-14.37 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 485.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 398.41 USD (12)
Прирост в месяц:
33.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.36 USD
Максимальная:
2 398.41 USD (3.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.83% (2 107.04 USD)
По эквити:
17.46% (6 293.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5627
XAUAUD 2660
GBPJPY 565
EURJPY 500
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
XAUAUD 9.8K
GBPJPY 380
EURJPY 326
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -22K
XAUAUD -369K
GBPJPY -1.4K
EURJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 524.14 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +14.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 485.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
Нет отзывов
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.