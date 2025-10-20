- 자본
트레이드:
12 166
이익 거래:
8 352 (68.65%)
손실 거래:
3 814 (31.35%)
최고의 거래:
2 524.14 USD
최악의 거래:
-406.61 USD
총 수익:
94 520.59 USD (2 449 127 pips)
총 손실:
-56 506.96 USD (3 070 295 pips)
연속 최대 이익:
41 (14.25 USD)
연속 최대 이익:
4 039.90 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
91.59%
최대 입금량:
17.77%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
1305
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
12.59
롱(주식매수):
5 794 (47.62%)
숏(주식차입매도):
6 372 (52.38%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
3.12 USD
평균 이익:
11.32 USD
평균 손실:
-14.82 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 485.95 USD)
연속 최대 손실:
-3 020.11 USD (14)
월별 성장률:
54.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.36 USD
최대한의:
3 020.11 USD (2.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.63% (3 020.11 USD)
자본금별:
17.66% (8 038.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6848
|XAUAUD
|3730
|GBPJPY
|856
|EURJPY
|732
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|22K
|XAUAUD
|15K
|GBPJPY
|692
|EURJPY
|469
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-41K
|XAUAUD
|-574K
|GBPJPY
|-8.4K
|EURJPY
|2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 524.14 USD
최악의 거래: -407 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +14.25 USD
연속 최대 손실: -1 485.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.06 × 1849
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
FusionMarkets-Live 2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|63.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|70.00 × 1
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
리뷰 없음
