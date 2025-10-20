シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 2
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 2

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  299  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 90%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9 662
利益トレード:
6 669 (69.02%)
損失トレード:
2 993 (30.98%)
ベストトレード:
2 524.14 USD
最悪のトレード:
-320.25 USD
総利益:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
総損失:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
最大連続の勝ち:
41 (14.25 USD)
最大連続利益:
3 172.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
90.58%
最大入金額:
17.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1194
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
12.70
長いトレード:
4 764 (49.31%)
短いトレード:
4 898 (50.69%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
3.15 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-14.20 USD
最大連続の負け:
19 (-1 485.95 USD)
最大連続損失:
-2 398.41 USD (12)
月間成長:
34.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.36 USD
最大の:
2 398.41 USD (3.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.83% (2 107.04 USD)
エクイティによる:
17.46% (6 293.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 5752
XAUAUD 2766
GBPJPY 609
EURJPY 535
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19K
XAUAUD 10K
GBPJPY 480
EURJPY 366
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -22K
XAUAUD -381K
GBPJPY -5.5K
EURJPY -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 524.14 USD
最悪のトレード: -320 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +14.25 USD
最大連続損失: -1 485.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
レビューなし
2025.12.26 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
