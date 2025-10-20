- 成長
トレード:
9 662
利益トレード:
6 669 (69.02%)
損失トレード:
2 993 (30.98%)
ベストトレード:
2 524.14 USD
最悪のトレード:
-320.25 USD
総利益:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
総損失:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
最大連続の勝ち:
41 (14.25 USD)
最大連続利益:
3 172.19 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
90.58%
最大入金額:
17.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1194
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
12.70
長いトレード:
4 764 (49.31%)
短いトレード:
4 898 (50.69%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
3.15 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-14.20 USD
最大連続の負け:
19 (-1 485.95 USD)
最大連続損失:
-2 398.41 USD (12)
月間成長:
34.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.36 USD
最大の:
2 398.41 USD (3.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.83% (2 107.04 USD)
エクイティによる:
17.46% (6 293.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5752
|XAUAUD
|2766
|GBPJPY
|609
|EURJPY
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUAUD
|10K
|GBPJPY
|480
|EURJPY
|366
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-22K
|XAUAUD
|-381K
|GBPJPY
|-5.5K
|EURJPY
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 524.14 USD
最悪のトレード: -320 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +14.25 USD
最大連続損失: -1 485.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
レビューなし
