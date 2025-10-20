SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID Metal Hunter Pro Aggressive
Revano Azka Akhmad

AFSID Metal Hunter Pro Aggressive

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
312
Bénéfice trades:
224 (71.79%)
Perte trades:
88 (28.21%)
Meilleure transaction:
323.35 USD
Pire transaction:
-68.56 USD
Bénéfice brut:
2 357.16 USD (66 028 pips)
Perte brute:
-1 185.52 USD (69 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (24.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
574.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.57%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
313
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.13
Longs trades:
72 (23.08%)
Courts trades:
240 (76.92%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
3.76 USD
Bénéfice moyen:
10.52 USD
Perte moyenne:
-13.47 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-374.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-374.88 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.36 USD
Maximal:
374.88 USD (0.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.50% (374.88 USD)
Par fonds propres:
0.87% (657.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +323.35 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +24.92 USD
Perte consécutive maximale: -374.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.20 × 15
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
Aucun avis
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.