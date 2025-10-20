- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9 893
Gewinntrades:
6 832 (69.05%)
Verlusttrades:
3 061 (30.94%)
Bester Trade:
2 524.14 USD
Schlechtester Trade:
-320.25 USD
Bruttoprofit:
73 830.38 USD (2 025 492 pips)
Bruttoverlust:
-42 965.21 USD (2 433 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (14.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 172.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
90.58%
Max deposit load:
17.77%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
1253
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
12.87
Long-Positionen:
4 794 (48.46%)
Short-Positionen:
5 099 (51.54%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
3.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 485.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 398.41 USD (12)
Wachstum pro Monat :
35.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.36 USD
Maximaler:
2 398.41 USD (3.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.83% (2 107.04 USD)
Kapital:
17.46% (6 293.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5910
|XAUAUD
|2775
|GBPJPY
|644
|EURJPY
|564
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|20K
|XAUAUD
|10K
|GBPJPY
|500
|EURJPY
|382
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-23K
|XAUAUD
|-380K
|GBPJPY
|-5.4K
|EURJPY
|-121
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 524.14 USD
Schlechtester Trade: -320 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 485.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1760
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|30.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
