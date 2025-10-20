SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFSID Pro Global Investment 2
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 2

Revano Azka Akhmad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 299 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9 893
Gewinntrades:
6 832 (69.05%)
Verlusttrades:
3 061 (30.94%)
Bester Trade:
2 524.14 USD
Schlechtester Trade:
-320.25 USD
Bruttoprofit:
73 830.38 USD (2 025 492 pips)
Bruttoverlust:
-42 965.21 USD (2 433 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (14.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 172.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
90.58%
Max deposit load:
17.77%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
1253
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
12.87
Long-Positionen:
4 794 (48.46%)
Short-Positionen:
5 099 (51.54%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
3.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 485.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 398.41 USD (12)
Wachstum pro Monat :
35.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.36 USD
Maximaler:
2 398.41 USD (3.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.83% (2 107.04 USD)
Kapital:
17.46% (6 293.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5910
XAUAUD 2775
GBPJPY 644
EURJPY 564
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 20K
XAUAUD 10K
GBPJPY 500
EURJPY 382
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -23K
XAUAUD -380K
GBPJPY -5.4K
EURJPY -121
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 524.14 USD
Schlechtester Trade: -320 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 485.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1760
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
FusionMarkets-Live 2
30.67 × 3
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
Keine Bewertungen
2025.12.26 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
