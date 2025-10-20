- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9 662
Negociações com lucro:
6 669 (69.02%)
Negociações com perda:
2 993 (30.98%)
Melhor negociação:
2 524.14 USD
Pior negociação:
-320.25 USD
Lucro bruto:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
Perda bruta:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (14.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 172.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
90.58%
Depósito máximo carregado:
17.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1194
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
12.70
Negociações longas:
4 764 (49.31%)
Negociações curtas:
4 898 (50.69%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
3.15 USD
Lucro médio:
10.94 USD
Perda média:
-14.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 485.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 398.41 USD (12)
Crescimento mensal:
34.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.36 USD
Máximo:
2 398.41 USD (3.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.83% (2 107.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.46% (6 293.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5752
|XAUAUD
|2766
|GBPJPY
|609
|EURJPY
|535
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19K
|XAUAUD
|10K
|GBPJPY
|480
|EURJPY
|366
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-22K
|XAUAUD
|-381K
|GBPJPY
|-5.5K
|EURJPY
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 524.14 USD
Pior negociação: -320 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +14.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 485.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|7.15 × 20
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
For more information, visit AFSID Group International.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
299 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
11
100%
9 662
69%
91%
1.71
3.15
USD
USD
17%
1:500