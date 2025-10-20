SinaisSeções
AFSID Pro Global Investment 2
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 2

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD por mês
crescimento desde 2025 90%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 662
Negociações com lucro:
6 669 (69.02%)
Negociações com perda:
2 993 (30.98%)
Melhor negociação:
2 524.14 USD
Pior negociação:
-320.25 USD
Lucro bruto:
72 959.92 USD (1 989 732 pips)
Perda bruta:
-42 498.17 USD (2 398 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (14.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 172.19 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
90.58%
Depósito máximo carregado:
17.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1194
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
12.70
Negociações longas:
4 764 (49.31%)
Negociações curtas:
4 898 (50.69%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
3.15 USD
Lucro médio:
10.94 USD
Perda média:
-14.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 485.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 398.41 USD (12)
Crescimento mensal:
34.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.36 USD
Máximo:
2 398.41 USD (3.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.83% (2 107.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.46% (6 293.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 5752
XAUAUD 2766
GBPJPY 609
EURJPY 535
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 19K
XAUAUD 10K
GBPJPY 480
EURJPY 366
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -22K
XAUAUD -381K
GBPJPY -5.5K
EURJPY -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 524.14 USD
Pior negociação: -320 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +14.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 485.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
HFMarketsSV-Live Server 11
7.15 × 20
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
100% Automated trading using the AF Gold Hunter Pro Aggressive Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.
Sem comentários
2025.12.26 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
